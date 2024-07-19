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Türkiye
AA 19.07.2024 10:55

İstanbul için sıcaklık ve nem uyarısı

İstanbul'da sıcaklıklar hafta başına kadar 34-37 derece aralığında seyredecek ve yüksek nem oranlarıyla bu değerler ölçülenden 5-10 derece daha fazla hissedilebilecek.

İstanbul için sıcaklık ve nem uyarısı
[Fotograf: AA]

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi devam edecek.

Hafta başına kadar bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceğinin öngörülüyor. Yüksek nem oranlarıyla (yüzde 50-95) bu değerlerin ölçülenden 5-10 derece daha fazla hissedilebilecek.

Yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanlara uyarı 

Sıcaklık ve nem oranların en yüksek ölçüldüğü Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi güney sahillerinde hissedilen sıcaklıklar 40 derece ve üzeri, yani tehlikeli değerlere ulaşırken, bu nedenle öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmaması uyarısı yapıldı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, 23 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında da sıcaklığı mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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