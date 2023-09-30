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Türkiye
TRT Haber 30.09.2023 09:04

İstanbul için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'sarı' uyarıda, Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu. Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Öte yandan, İstanbul ile birlikte Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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