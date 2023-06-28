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Türkiye
TRT Haber 28.06.2023 18:03

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için yarından itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı

İstanbul Valiliği de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın için sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, yağışlı havanın özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın için İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır." denildi.  

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