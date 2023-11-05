İstanbul için fırtına uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara’da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sağanak ve rüzgar etkili oldu

Sağanak ve şiddetli rüzgar, dün akşam saatlerinde, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde etkisini gösterdi.

Kuvvetli rüzgar Esenyurt’ta bir binanın çatısının kısmen uçmasına ve bir ağacın devrilmesine neden olurken, Avcılar'da rüzgar nedeniyle sahilde yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Beylikdüzü'nde vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinin altına ve otobüs duraklarına sığındı. Beşiktaş Ortaköy'de sağanak dolayısıyla çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Sağanağa yakalanan vatandaşlar korunaklı yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.

Fatih, Bakırköy, Bayrampaşa ve Bahçelievler'de de sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Çekmeköy'de sağanak aralıklarla etkili oldu.