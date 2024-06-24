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Türkiye
DHA 24.06.2024 17:49

İstanbul- Ahırkapı açıklarında tekne battı: 8 kişi kurtarıldı

İstanbul Fatih Ahırkapı açıklarında su alan tekne battı. Teknedeki 8 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmara Denizi Ahırkapı sığlık şamandırası önlerine gelen 19 metre boyundaki Türk Bayraklı ‘Yazıcılar’ isimli tekne saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle su alamaya başladı.

İçerisinde 8 kişinin olduğu teknenin kaptanı hemen telsizden yardım çağrısında bulundu.

İhbarı alan Kıyı Emniyeti ekipleri hızla olay yerine gelerek teknede bulunan 8 kişiyi bota alarak kıyıya çıkartıldı.

Tekne kaptanının yardım çağrısı sonrası konuşmalar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık kontrolünden geçirilen kişilerin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi.

Su alan tekne içindekiler kurtarıldıktan sonra tamamen battı.

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İstanbul- Ahırkapı açıklarında tekne battı: 8 kişi kurtarıldı
İstanbul- Ahırkapı açıklarında tekne battı: 8 kişi kurtarıldı
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