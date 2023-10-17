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Türkiye
AA 17.10.2023 23:10

İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Türkiye'de protesto ediliyor

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı yurt genelinde protesto ediliyor.

İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Türkiye'de protesto ediliyor
[Fotograf: AA]

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getiriyor.

Kayseri

Kayseri'de vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganı atarken zaman zaman tekbir de getirdi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki göstererek, bu zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavi ve okunan duanın ardından dağıldı.

Gaziantep

Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi.

Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları sallayıp tekbirler getirerek "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam", "Katil İsrail Gazze'den defol" sloganları attı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Rabia Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, tekbir getirip tevhit ederek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Siverek ilçesinde de İsrail'i protesto eden vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek sloganlar attı.

Grup, basın açıklamasının ardından araç konvoyu yaparak dağıldı.

Malatya, Adıyaman, Kilis

Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'i protesto etti. Türk ve Filistin bayrakları sallayan vatandaşlar, çeşitli sloganlar attı, araçla konvoy yaptı.

Adıyaman'da bir araya gelen vatandaşlar da Demokrasi Parkı'nda İsrail'i protesto etti.

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ise Filistin'deki katliamın bir an önce sonlandırılmasını istedi.

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