Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.Ö'nün kullandığı otomobil, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Z.Ö. ve A.Ö. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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