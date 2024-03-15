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Türkiye
İHA 15.03.2024 13:26

Isparta’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Isparta’da kaçak göçmen taşıyan 3 kişi tutuklanırken, 6 yabancı uyruklu şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

Isparta’da göçmen kaçakçılığı operasyonu
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Baladız yol ayrımında kimliksiz göçmen taşıdığı tespit edilen araçları durdurdu.

Araç sürücüleri İ.Y., İ.Y. ve F.B. isimli şüpheli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçlarda bulunan 6 yabancı uyruklu şahıs hakkında da idari işlem yapılırken, aracı amacı dışında kullanarak korsan taksicilik yapmaktan dolayı 2 araca toplamda 19 bin 317 TL idari para cezası uygulandı ve araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.

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