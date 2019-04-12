Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevii, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği bildirildi.

Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6wLhFCPdEr — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Nisan 2019

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Kaynak: TRT Haber