Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi, Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DxlKQwUPaZ — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber