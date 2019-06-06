Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
Bölgeye düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
Bölgeye düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber