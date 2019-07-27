İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden av tüfeği satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Eskişehir'den farklı illere kargo yoluyla gönderilmek üzere hazırlanan 38 pompalı av tüfeği, 12 otomatik av tüfeği ile 22 av tüfeği şarjörü ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA