Kaptan pilot M.A., Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçak soruşturmasının tek tutuklu şüphelisi. İstanbul'da yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.

Mahkemenin tutanaklarında, kaptan pilotun tutuklanmasında 3 nedenin öne çıktığı görülüyor:

6 saniye gecikti

- Uçağı indirmekte ısrar etti.

- Limit 54 knot olduğu halde iniş hızı 84 knottu.

- Fren yapmakta 6 saniye gecikti.

Mahkeme, kaptan pilotun, hava muhalefeti sebebi ile iki uçağın pisti pas geçtiği bildirildiği halde uçağı indirmekte ısrar ettiğini değerlendirdi. Limit 54 knot olmasına rağmen iniş hızının 84 knot olduğu belirtildi. Buna rağmen 6 saniye geç fren yaptığı da kaydedildi.

Meydan işletmesini suçladı

Kaptan pilot ise, kazaya, kule ve yabancı yardımcı pilot arasındaki Türkçe anlaşamama ile pistteki izlerin neden olduğunu savundu:

"Sert bir iniş yapmadım, kullandığımız pist 06 pistiydi. Ancak pistin sonu 2-4 iniş pistinin yönündeydi. Bu nedenle bolca tekerlek izi vardı. Bu tekerlek izlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Yoksa kayganlaşmaya neden olur. Olay günü de bu nedenle uçağın kaydığını düşünüyorum."

"Kule pas geçin demedi"

İfadesinde kulenin pisti pas geçin talimatı vermediğini de savunan M.A, kusurlu olmadığını söyledi.