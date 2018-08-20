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İl İl Kurban Bayramı namaz saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.46, İstanbul'da 07.00, İzmir'de 07.11, Çanakkale'de 07.12, Iğdır'da 06.01'de kılınacak.

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İl İl Kurban Bayramı namaz saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.39, Adıyaman: 06.27, Afyon: 06.57, Ağrı: 06.06, Aksaray: 06.43, Amasya: 06.33, Ankara: 06.46, Antalya: 06.58, Ardahan: 06.05, Artvin: 06.09, Aydın: 07.08,

Balıkesir: 07.06, Bartın: 06.45, Batman: 06.15, Bayburt: 06.16, Bilecik: 06.57, Bingöl: 06.17, Bitlis: 06.11, Bolu: 06.50, Burdur: 06.59, Bursa: 07.01,

Çanakkale: 07.12, Çankırı: 06.42, Çorum: 06.37,

Denizli: 07.03, Diyarbakır: 06.19, Düzce: 06.52,

Edirne: 07.09, Elazığ: 06.22, Erzincan: 06.20, Erzurum: 06.12, Eskişehir: 06.56,

Gaziantep: 06.31, Giresun: 06.23, Gümüşhane: 06.19,

Hakkari: 06.05, Hatay: 06.37,

Iğdır: 06.01, Isparta: 06.58,

İstanbul: 07.00, İzmir: 07.11,

Kahramanmaraş: 06.32, Karabük: 06.46, Karaman: 06.48, Kars: 06.04, Kastamonu: 06.41, Kayseri: 06.37, Kırıkkale: 06.44, Kırklareli: 07.07, Kırşehir: 06.42, Kilis: 06.32, Kocaeli: 06.57, Konya: 06.50, Kütahya: 06.58,

Malatya: 06.26, Manisa: 07.09, Mardin: 06.17, Mersin: 06.42, Muğla: 07.07, Muş: 06.13,

Nevşehir: 06.40, Niğde: 06.41,

Ordu: 06.25, Osmaniye: 06.36,

Rize: 06.14,

Sakarya: 06.55, Samsun: 06.31, Siirt: 06.12, Sinop: 06.35, Sivas: 06.30,

Şanlıurfa: 06.25, Şırnak: 06.10,

Tekirdağ: 07.06, Tokat: 06.31, Trabzon: 06.18, Tunceli: 06.20,

Uşak: 07.01,

Van: 06.05,

Yalova: 07.00, Yozgat: 06.38,

Zonguldak: 06.49.

Kaynak: AA

Etiketler: kurban bayramı
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