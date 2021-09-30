Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uzun süren fiziki ve teknik takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Savcılık kararıyla şüphelilerin Kilis ve Gaziantep'teki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Y., E.B., Ş.A., R.K., M.M., F.Y. ve K.A. tutuklandı, M.P., Y.Ç. ile M.F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.