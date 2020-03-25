Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda gerçekleştirdikleri av koruma faaliyetlerinde bir grup avcının kaçak şekilde avlandığını tespit etti.

DKMP ekibi ile Taşburun Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan baskında, mühre kekliğiyle tuzak kurarak avlanan 7 kaçak avcı yakalandı.

Aramalarda, 4'ü mühre olmak üzere 35 keklik ile 5 kafes ele geçirildi.

Kaçak avcılara 64 bin 624 lira ceza verilirken kafeslere el konuldu.

Ele geçirilen keklikler, veteriner kontrolünün ardından doğal ortamlarına salındı.