İETT otobüsü kaldırımdaki direğe çarptı: 4 yaralı

Beykoz Göksü Mahallesi Kurabiye Sokak üzerinde sabah saatlerinde İETT otobüsü yokuşlu yolda seyir halindeyken şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu otobüs içinde bulunan 4 yolcu yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan vatandaşların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.