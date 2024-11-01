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Türkiye
İHA 01.11.2024 16:53

İçme suyu hattı patladı, otomobil çukura düştü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde içme suyu isale hattı patladı. Patlamanın ardından oluşan çukura düşen otomobil ekipler tarafından kurtarıldı.

İçme suyu hattı patladı, otomobil çukura düştü

Olay, İncirliova'nın Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Çevreyolunu kullanmayan ağır tonajlı kamyonlar, Yahya Ümit Orbay Caddesinden geçince içme suyu hattı patladı. Yahya Ümit Orbay Caddesi ile Girne Caddesi'nin birleştiği noktada yaşanan patlama sonrası seyir halinde bulunan bir otomobil patlama sonrası oluşan çukura düştü.

İçme suyu hattı patladı, otomobil çukura düştü

Yoldan geçen otomobil çukura düştü

Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve büyükşehir belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve belediyenin iş makineleri yardımı ile araç çukurdan çıkarıldı.

İçme suyu hattı patladı, otomobil çukura düştü

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Patlama nedeniyle İncirliova'da bazı bölgelerde su kesintisi yaşandı.

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Aydın İtfaiye Polis Su Kesintisi
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