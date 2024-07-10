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Türkiye
AA 10.07.2024 00:24

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'de hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 8'e yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmayla 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'de hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 8'e yükseldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 10.47'de İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden çıkarıldığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar alındığını belirtti.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef kayıp olarak aradığımız düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Vefat sayısı 8'e yükseldi."

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı, son düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırdığını bildirdi.

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