Kentte resim, heykel ve dövme işi ile uğraşan Bülent Koçak ve kaynak ustası Gölbay Karaman, atık araba malzemeleri ile bisiklet parçalarından, iki ay boyunca çalışarak yaklaşık iki metre boyunda maket goril yaptı.

Koçak ve Karaman'ın iş yerinin önünde sergilediği metal goril maketi ilgi gördü.

"Hurda parçalarını değerlendirdik"

Koronavirüs döneminde sıkıldıklarını ve akıllarına hurda malzemelerden bir goril heykeli çıkartmak geldiğini söyledi.

"Hurda parçalarını alıp değerlendirdik. Parçaları sanayi ve hurdalıktan topladık. Gorilin çizimleri ve tasarımları bana ait. Gölbay ağabey de kaynaklarını yaptı. İki ayda tamamladık."

"Vatandaşlar ilgi gösteriyor"

Vatandaşların metal goril maketine ilgi gösterdiğini anlatan Koçak, "Gorilinin yanımda fotoğraf çektirenler oluyor. Gorilin böyle bir ilgi göreceğini beklemiyordum. Gorili bir spor salonuna sattık, birkaç güne teslim edeceğiz. Kurs da veriyoruz. Gençlere ve yetişkinlere resim ve heykel dersi veriyorum." dedi.