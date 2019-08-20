Türkiye
Hükümet ve Memur masada uzlaşamadı
21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:04 - Son Güncelleme 21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:20
Yasal takvime göre müzakere süreci sona erdi. Memur-Sen 23 Ağustos'a kadar Hakem Kurulu'na başvurmayacak, yeni teklifi bekleyecek.
Yasal takvime göre tarafların uzlaşması için süre sona erdi.
Yetkili sendika Memur-Sen, müzakere için sürenin 2 gün daha uzatılması çağrısında bulunmuştu.
Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos'a kadar Hakem Kurulu'na başvurulmayacağı ve yeni teklifin bekleneceği ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber
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