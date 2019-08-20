Yasal takvime göre tarafların uzlaşması için süre sona erdi.

Yetkili sendika Memur-Sen, müzakere için sürenin 2 gün daha uzatılması çağrısında bulunmuştu.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos'a kadar Hakem Kurulu'na başvurulmayacağı ve yeni teklifin bekleneceği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber