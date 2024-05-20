Hortum seraları böyle vurdu

Isparta'nın Deregümü Köyünde seraların bulunduğu alanda 15 Mayıs'ta oluşan hortumun görüntüleri ortaya çıktı.

Domates fideleri dikili 5 seraya zarar veren hortum, seraların naylonlarını yerden yaklaşık 25 metre yüksekliğe savurdu.

Hortumun geldiğini fark eden işçiler, koşarak seralardan dışarı çıktılar. Etkisini bir süre sonra kaybeden hortum dinerken, örtüleri parçalanan seralardaki fideler zarar gördü.

[Fotoğraf: DHA]

"Fidelerimiz ciddi zarar gördü"

Serası zarar gören Süleyman Metli, "8 sera tünelinden 5'i zarar gördü. Yaklaşık 450 bin lira kaybım oldu. Seramızda domates dikiliydi. Hortum girince seramızı 20-25 metre havaya kaldırdı. Sera kalkınca hepsi kuruma dönemine geçti. Bunların hepsini değerlendirebilir miyiz, ilmiyorum. Fidelerimiz şu an kurumaya başladı. O yüzden fidelerimiz ciddi bir zarar gördü. Seranın tekrar ayağa kalması 20 günü bulur. Daha önce böyle bir olay başımıza gelmedi` dedi. Hortum çıktığında içeride çalışanların da olduğunu belirten Metli, `Onlar da 'Canımızı zor kurtardık' diyor. Kendilerini dışarıya zor atmışlar. O gün 4 kişilerdi" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

"Kendimi dışarıya zor attım"

Hortumun çıktığı gün sera içerisinde çalışan Mustafa Altınok da kendini dışarıya zor attığını söyledi. Altınok, "Büyük hortum geldi. Diğer seraları patlattı. Sonra bizim seraya geldi. 1 ve 2'nci tüneli kaldırdı. Ardından 3’üncü tüneli kaldırmaya başlayınca içeriden koşmaya başladım. Kendimi dışarı zor attım. 5 tünel zarar gördü" dedi.