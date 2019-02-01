Kemer'de 24 Ocak'taki hortumda, otomobiliyle dereye sürüklenerek kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 9 gündür Buse Acar'a ait bir iz bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet ve AFAD ekipleri bölgeyi didik didik arıyor.

Arama çalışmaları karadan ve denizden sürdürülüyor

Çalışmalara 27'si sualtı görevlisi olmak üzere 77 kişi katılıyor.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar Ağva deresinde, karada ve denizde aranıyor.

Yer altı görüntüleme cihazları kullanılıyor

Arama çalışmalarında bugün yer altı görüntüleme cihazlarından yararlanılıyor.

İzmir'den gelen gönüllü iki kişi Buse'yi bulmak için özel cihazlar ile derede arama çalışmalarına başladı. Bu dedektörlerin toprak altını görüntüleme özelliği bulunuyor.

Baba Ahmet Acar da ilk günden bu yana çalışmaları yerinden takip ediyor.

Kaynak: TRT Haber