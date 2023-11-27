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Türkiye
İHA 27.11.2023 10:38

Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu

Artvin'in Hopa ilçesinde dalgalar sahil yoluna ulaştı. Bir kuru yük gemisi de fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Gemideki 12 kişilik mürettebatın tahliyesine başlandı.

Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan gemideki mürettebatın tahliyesi için AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.

12 kişilik mürettebattan 10 kişi tahliye edildi, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD: Tahliye çalışmaları devam ediyor

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde meydana gelen olumsuz hava koşullarına bağlı olarak şiddetli fırtına ve aşırı yağış meydana gelmiştir. Şiddetli fırtına nedeniyle Esenyalı isimli kuru yük gemisinin Artvin-Hopa kıyılarında karaya oturduğu ihbarı alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, Sahil Güvenlik, Emniyet ve 112 ekipleri sevk edilmiştir. Söz konusu gemide mürettebatın tahliye çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.


 

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Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu
Hopa'da kuru yük gemisi karaya oturdu
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