Hırsızlar 150 yıllık çınar ağaçlarını çaldı

Geçtiğimiz ay Uzuntarla Mahallesi Göl mevkiindeki tarlasına giden 65 yaşındaki Ali Toker, dedesinden yadigar kalan yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacının kesildiğini gördü.

Jandarmaya gidip şikayette bulunan Toker, "Kesilen iki ağacım da 150 yıllık çınarlardı. Babam ağacı kesmeme izin vermez, kıyamazdı. İnsanlar gölgesinde otursun, dinlensinler diye ellettirmezdi. Birileri gelip iki tarihi çınar ağacına kıymışlar. Biz bunu yapanlardan şikayetçiyiz. Kamera kaydı aradık, bir tane bulduk, araştıracağız. Şahısları bulduğumuz anda jandarmaya teslim edeceğiz. İşe yarayan gövde kısımlarını götürmüşler, dal kısımlarını ise bırakmışlar" dedi.

Toker, ağacın mobilya yapımı için kesilmiş olabileceğini anlattı: Tahminimce gövde kısmıyla masa üstü yapacaklar, çünkü çok değerli. 10 tonun üstünde odun bırakmışlar, 4 ton da almışlar.