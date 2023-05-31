Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.05.2023 13:34

Hırsızlar 150 yıllık çınar ağaçlarını çaldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir vatandaşın tarlasındaki yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacı çalındı.

Hırsızlar 150 yıllık çınar ağaçlarını çaldı

Geçtiğimiz ay Uzuntarla Mahallesi Göl mevkiindeki tarlasına giden 65 yaşındaki Ali Toker, dedesinden yadigar kalan yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacının kesildiğini gördü.

Jandarmaya gidip şikayette bulunan Toker, "Kesilen iki ağacım da 150 yıllık çınarlardı. Babam ağacı kesmeme izin vermez, kıyamazdı. İnsanlar gölgesinde otursun, dinlensinler diye ellettirmezdi. Birileri gelip iki tarihi çınar ağacına kıymışlar. Biz bunu yapanlardan şikayetçiyiz. Kamera kaydı aradık, bir tane bulduk, araştıracağız. Şahısları bulduğumuz anda jandarmaya teslim edeceğiz. İşe yarayan gövde kısımlarını götürmüşler, dal kısımlarını ise bırakmışlar" dedi.

Toker, ağacın mobilya yapımı için kesilmiş olabileceğini anlattı: Tahminimce gövde kısmıyla masa üstü yapacaklar, çünkü çok değerli. 10 tonun üstünde odun bırakmışlar, 4 ton da almışlar.

ETİKETLER
Hırsızlık Kocaeli
Sıradaki Haber
İzmir Körfezi'ndeki renk değişimi müsilajın habercisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
Bali'de araç kiralama şirketinin sahibi, kripto parayla ödeme kabul ettiği için gözaltına alındı
14:09
Depremde hasar alan Balıklıgöl yeni görünümüne kavuşuyor
13:55
Almanya’da aşırı solcu kadına 5 yıl 3 ay hapis cezası
13:56
Fukuşima santralini inceleyen Güney Koreli ekip, ek analize ihtiyaç olduğunu açıkladı
13:51
Adana'da şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi
13:49
Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi: Parti oyları yükselişe geçti
Bitkin halde bulunan angıt ve yavruları doğaya salındı
Bitkin halde bulunan angıt ve yavruları doğaya salındı
FOTO FOKUS
Aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu
Aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ