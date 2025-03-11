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Türkiye
TRT Haber, DHA 11.03.2025 22:22

Heyelanda sürüklenen ev ayakta kaldı

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda yapı bütünlüğü bozulmadan yaklaşık 50 metre sürüklenen 2 katlı eve, toprak yol yapıldı. Evdeki eşyaların tahliye edilmesi sonrası evin yıkılması kararlaştırıldı. Ev sahibi Kapucu, "Helal para ile yapıp iyi usta bulmuşum. Evde bir çatlak dahi yok" dedi.

Ortahopa Mahallesi’nde önceki gece meydana gelen heyelanda Hikmet Kapucu’ya ait 2 katlı ev, kayarak sürüklendi. Yaklaşık 50 metre yapı bütünlüğü bozulmadan sürüklenen evdeki eşyalar bahçeye savruldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, heyelan sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit etti. Heyelanlı bölgede derin çatlaklar oluştu.

Heyelanda sürüklenen ev ayakta kaldı

Eve başka bir güzergahtan yol yapıldı. Yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından içerisindeki eşyalar boşaltılıp ev yıkılacak.

Yapıda çatlama dahi olmadığını söyleyen Hikmet Kapucu, "Emeklerimize acıdık. Ama mal mülk geçici yeter ki canımız sağ olsun. Helal para ile yapıp iyi usta bulmuşum. Evde bir çatlak dahi yok. Bu kolay kolay herkesin başına gelen bir şey değil. Ama biz her çivisini birinci sınıf yaptık. Yaşlandığımızda rahat edelim, dedik ama olmadı sağlık olsun" dedi.

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