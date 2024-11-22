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Türkiye
AA 22.11.2024 10:31

Heyelanda kayan kaya parçası 2 katlı eve çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle oluşan heyelanda kayan kaya parçası 2 katlı bir eve çarparak hasara neden oldu.

Heyelanda kayan kaya parçası 2 katlı eve çarptı

Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkiinde saat 04.00 sıralarında aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu.

Hasar oluşan evde mahsur kalan Burcu-Şevket Kuşçu çifti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Heyelanda kayan kaya parçası 2 katlı eve çarptı

Kaya parçası evin kapısını kapadı

Ev sakinlerinden Şevket Kuşçu, gece boyunca yağışın etkili olduğunu söyledi.

Sarsıntıyla uyandıklarını anlatan Kuşçu, "Sabaha karşı büyük bir gürültü oldu. Deprem oluyor sandık. Kapıyı açtığımızda büyük bir kaya parçasını gördük. Tepeden kopan kaya, evin kapısını kapatmıştı. Evin arka kısmında da hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinden yardım istedik. Taşın kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

Eşi Burcu Kuşçu da kayanın evin kapısını kapatması nedeniyle çocuklarının okula, kendilerinin de işe gidemediğini belirtti.

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