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Türkiye
AA 31.03.2025 12:41

"Hesabınız çalındı" yalanıyla 6 milyon lira dolandıran şüpheliler tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi 6 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ve ekipler tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

"Hesabınız çalındı" yalanıyla 6 milyon lira dolandıran şüpheliler tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan bazı şüphelilerin 63 yaşındaki B.A'nın hesabından 6 milyon lirayı çalması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin mağduru "Hesabınız başkası tarafından ele geçirildi. Gerekli düzeltme yapılana kadar paranızı başka hesapta tutmalısınız" diyerek kandırdığını, B.A'nın bunun üzerine 6 milyon lirayı kendisine verilen hesap adresine havale ettiğini tespit etti.

Banka hesabını takibe alan polis, kimliklerini tespit ettiği 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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