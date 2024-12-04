Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 04.12.2024 12:36

Heimlich manevrasıyla öğrencisini böyle kurtardı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, boğazına şeker kaçan 5.sınıf öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Giyimli İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı.

Okulun 5’inci sınıfında okuyan Z.A.’nın boğazına şeker kaçtı. Koridora çıkarılan öğrenciye öğretmeni müdahale etti.

Bir kadın öğretmenin bir süre heimlich manevrasıyla müdahale ettiği öğrencinin boğazındaki şeker bir türlü çıkmadı. Yükselen sesler üzerine ders verdiği sınıftan çıkan Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu, öğrenciye heimlich manevrasıyla müdahale etti.

Yapılan müdahale sonrası öğrencinin boğazındaki şeker çıkartıldı.

Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu’nun Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ilk yardım seminerine katılarak sertifika aldığı öğrenildi.

ETİKETLER
Heimlich Manevrası Öğretmen Şanlıurfa
Sıradaki Haber
"Kara elmas" için yerin yüzlerce metre altında çalışıyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
Yasaklı kanatlı hayvan ilaçlarını internetten satan kişi yakalandı
15:03
Antalya'da kaçak silah ve tefecilik suçundan 4 kişi tutuklandı
15:01
Türk lirası reel anlamda yaklaşık 4 yılın zirvesinde
15:10
Emekli çifti 5 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı
15:09
Plaka tescil işlemlerinde artık notere gitmeye gerek kalmayacak
15:08
Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 181 tutuklama
Frigya'da yıl boyunca turizm hareketliliği yaşanıyor
Frigya'da yıl boyunca turizm hareketliliği yaşanıyor
FOTO FOKUS
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ