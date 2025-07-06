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Türkiye
AA 06.07.2025 11:39

Hayvan parkından kaçan aslan etkisiz hale getirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir aslanda hayvan parkından kaçtı. Kaçan aslan bir kişiyi yaraladı. Orman içine doğru kaçan aslan yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Hayvan parkından kaçan aslan etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]

Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren özel bir hayvan parkında bulunan "Zeus" isimli erkek aslan, sabaha karşı kafesinden kaçtı.

Hayvan parkına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışan bir kişi, aslanın saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralı tedaviye alındı.

Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, hayvanın kafesinden nasıl kaçtığının henüz netlik kazanmadığını dile getirdi. Ekiplerin çalışma yaptığını anlatan Karataş, "Ormanın içine doğru kaçan aslanın, yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Aslan bir sürenin ardından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

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