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Türkiye
AA 22.01.2024 12:29

Hayatını kaybeden Yargıtay Üyesi Çil için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil için tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden Yargıtay Üyesi Çil için tören düzenlendi
[Fotograf: AA]

Yargıtay Başkanlığında düzenlenen törene, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay üyeleri ve Çil'in yakınları katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Çil'in öz geçmişi okundu.

Hayatını kaybeden Yargıtay Üyesi Çil için tören düzenlendi

Yargıtay Başkanı Akarca, Çil'in ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, rahmet diledi.

Çil'in iyi bir aile babası ve hukukçu olduğunu dile getiren Akarca, yargı alanında çok hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Törenin ardından cenaze, defin işlemleri için Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Şahin Çil kimdir?

İstanbul ve Bandırma hakim adayı olarak mesleğe başlayan Çil, dün yaşamını yitirmişti.

Hayatını kaybeden Yargıtay Üyesi Çil için tören düzenlendi

Yargıtay tetkik hakimliği görevinde de bulunan Çil, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevinin ardından 2018'de Yargıtay üyesi seçilmişti.

İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.

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