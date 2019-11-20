Başarılı organ nakli ameliyatlarıyla adını duyuran Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 10 ayda 272 nakil gerçekleşti. Dünya standartlarında başarı oranına sahip organ nakil merkezi özellikle karaciğer naklinde öne çıkıyor.

Türkiye’de yılın ilk 10 ayında 4 bin 729 organ nakli yapıldı. Bunların 272’si Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre hayata tutunanların sayısı yüzde 20 arttı.

Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Bizim için oldukça iyi bir yıldı. Daha da devam ediyor. Yıl sonunda da zannedersem 300 gibi bir rakam yapacağız ki bu da bizi kamu hastaneleri arasında en fazla nakil yapan merkez haline getiriyor." dedi.

Antalya’daki merkez, özellikle karaciğer naklinde önemli başarılar elde etti. Ocak-Ekim döneminde 15’i kadavradan 64 karaciğer nakli ile hastalar sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 30 bine yakın hasta organ nakli için bekliyor. Uzmanlar çağrıda bulunuyor. Herkes bu konuda daha iyisi için gayret göstermeli.

Aydınlı, "Beyin ölümü demek tıbben de kanunen de dinen de ölüm demektir. Bu insanların organları toprak olacağına başka insanlarda yaşasın ve hayat bulsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Organ bağışı konusunda bilinç arttıkça bağışçı sayısı da artıyor. Ancak sayı hala yeterli değil.

Kaynak: TRT Haber