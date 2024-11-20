Az Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.11.2024 16:10

Hava sıcaklıkları 10 ila 15 derece düşecek

Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla 10 ila 15 derece düşecek. Önümüzdeki 3 gün boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'da etkili olacak sağanağın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları 10 ila 15 derece düşecek
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Tekin, sıcaklıkların cumartesi itibarıyla kuzey kesimlerinde, pazar günü de ülke genelinde 10 ila 15 derece düşeceğini bildirdi.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Gelecek günlerde Türkiye'nin iki farklı yağış sisteminin etkisinde kalacağını aktaran Tekin, "Yarın ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağış etkili olacak. Cuma günü ülkemizin iç ve güney kesimlerinde etkili olduktan sonra ilk yağış sistemi yurdu terk edecek" diye konuştu.

Tekin, cumartesi günü ikinci yağış sisteminin etkili olacağını, iç, batı ve doğu kesimlerinde yağışların görüleceğini söyledi.

Yeni gelen yağışlı sistemle kuvvetli sağanak, kuvvetli rüzgar ve denizlerde fırtınanın etkili olacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Yarın Marmara'da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarımız var. Bu uyarı yarın gece saatlerine kadar devam edecek. Kuzey Ege ve Ege kıyılarında da yağışlar kuvvetli olacak. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, fırtınaya karşı tedbirli olmasını istiyoruz.

Yarın Antalya'nın doğu kesimlerinde, Alanya, Manavgat çevrelerinde, Isparta ve Burdur'un doğusuyla güneyinde yağışlar kuvvetli olacak. Yarın ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde, güney ve güneybatıda, öğle saatlerinden itibaren ise Marmara ve Batı Karadeniz'de rüzgar fırtına şeklinde esecek."

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak görüleceğini belirten Tekin, sağanağın cumartesi günü yer yer kuvvetli olacağını aktardı.

Başkentte cumartesi günü akşam saatlerinden sonra sıcaklığın düşmesiyle karla karışık sağanak görüleceğine dikkati çeken Tekin, "Gece saatleri itibarıyla yağışların sona ermesini bekliyoruz. Pazar günü gece sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek. Cumartesi günü başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışını görebiliriz" dedi.

Tekin, Ankara'da 15-17 derece aralığında seyreden sıcaklıkların cumartesi itibarıyla oldukça düşeceğini söyledi.

İstanbul'da da önümüzdeki 3 gün boyunca sağanağın etkili olacağını, kısa sürede yağış miktarının artabileceğini bildiren Tekin, sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Yağışla birlikte İstanbul'da fırtınanın da etkili olacağını anlatan Tekin, "Cuma günü İstanbul'da yağış duracak ama kuvvetli rüzgar devam edecek. Hava sıcaklıkları yarın ve cuma 18-19 derece civarında olacak. Yeni gelen sistemle İstanbul'da sıcaklıklar pazar günü 10 dereceye kadar düşecek. Böylece İstanbul'da sıcaklıklar 8-9 derece düşmüş olacak" ifadelerini kullandı.

İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak görüleceğini belirten Tekin, yarın yağışların ve lodosun kuvvetli olacağını aktardı. Cuma günü yağışın şiddetinin azalacağını ancak rüzgarın devam edeceğini dile getiren Tekin, 18-19 derece olan sıcaklıkların pazar günü 11-12 dereceye düşeceğini söyledi.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Pakistan'da intihar saldırısında 12 güvenlik görevlisi öldü
16:41
"Çocuk web sitesi" erişime açıldı
16:40
AK Parti Grup Başkanı Güler: Özgür Özel'den özür bekliyoruz
16:19
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
16:18
AB: İsrail, Filistinlilerin mülklerine yönelik yıkım ve el koyma politikasına ağırlık veriyor
16:13
10 ayda 55 bine yakın özel sağlık tesisi denetlendi
Gazze'de yakıt krizi nedeniyle kentte ulaşım at ve eşek arabalarıyla sağlanıyor
Gazze'de yakıt krizi nedeniyle kentte ulaşım at ve eşek arabalarıyla sağlanıyor
FOTO FOKUS
Seyir halindeki aracın kaputuna tutundu, dakikalarca ilerledi
Seyir halindeki aracın kaputuna tutundu, dakikalarca ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ