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Türkiye
AA 30.10.2024 11:02

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na pilot adayı muvazzaf subay alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay istihdam edilmesine ilişkin ilanın yayımlandığını açıkladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na pilot adayı muvazzaf subay alınacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru ilanı yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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