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Türkiye
AA 26.05.2024 14:06

Hatay'da sağanak sonrası temizlik çalışmaları başladı

Hatay'da sağanak nedeniyle su baskınlarının oluştuğu yerlerde temizlik ve onarım çalışmalarına başlandı. Kent merkezine 5 saatte metrekareye 111,2 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Hatay'da sağanak sonrası temizlik çalışmaları başladı

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinde başlayan sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik işlemleri yaptı.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerini tahliye eden ekipler, yollarda onarım çalışması yürüttü.

Çalışmalar kapsamında tarihi Uzun Çarşı'daki parke taşları yenilendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kapanan yollar trafiğe açıldı

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezine 5 saatte metrekareye 111,2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 697 personel ve 292 aracın sahada görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl genelinde 182 su baskını ve 22 mahsur kalma ihbarı alınmış olup kurumlarla paylaşılarak müdahale edilmesi sağlanmıştır. 49 konteynerimiz yağışlardan tahliye edilmeyi gerektirmeyen ölçüde etkilenmiş, 1 konteynerde yaşayan 5 kişilik ailemizin tahliyesi sağlanmıştır."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mahsur kalan 75 kişi güvenli alana götürüldü

Açıklamada, Günyazı ve Küçükdalyan mahallelerinde taşan dereye müdahale edildiği, yağış sürecinde mahsur kalan 75 kişinin güvenli alana götürüldüğü aktarıldı.

Antakya ve Defne ilçesinde kapanan bazı yolların trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, aşırı yağış nedeniyle çökme meydana gelen Arsuz-Çevlik kara yolunun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince onarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Samandağ ilçesinde zarar gören iş yerleri için hasar tespit çalışması yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Merkez ilçelerimize bağlı herhangi bir elektrik kesintisi bulunmamaktadır. Yağışın, Antakya ve Defne ilçelerimizde yerel olarak devam etmekte olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve devletimizin tüm kurumlarının 24 saat esaslı olarak sahada görev yaptığını bildirir, yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Hatay'da sağanak etkili oldu
Hatay'da sağanak etkili oldu

 

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