Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 01:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay merkez ve batı ilçelerinde sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Hatay merkez ile Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ, Yayladağ ve Belen ilçelerinde gece ve yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Sağanak Meteoroloji Hava Durumu
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