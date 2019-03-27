Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da soruşturma yürütülen ve arandıkları tespit edilen 5 FETÖ/PDY üyesinin, Hatay'da saklandıkları bilgisine ulaştı.

Ekiplerin, il merkezi ve ilçelerinde şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, örgüt içi haberleşmede kullandıkları değerlendirilen dijital malzemeler ile 5 can yeleği ele geçirildi.

Şüphelilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları, kimliklerini gizlemek için çevrede kod isim kullandıkları ve kadın şüphelilerin yakalanma riskini azaltmak için eşlerinden ayrı adreslerde ikamet ettikleri öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA