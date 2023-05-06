Hatay'da enkazdan kurtarılan eser sayısı 542'ye yükseldi

Depremler sonrası değerli kültür varlıklarının kurtarılması için kurulan Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı ekiplerinin tescilli yapıların enkazında başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığında, 9 üniversiteden 16 bilim insanı ve 21 öğrenciden oluşan ekip, tarihi yapıların enkazında titizlikle çalışıyor.

Ekipler bugüne kadar 205 konut ve dükkan, 27 cami, 25 çeşme, 8 mescit, 7 türbe, 5'er kilise ve sabunhane, 4'er hamam ve hanın yanı sıra 3 kamu binası olmak üzere 293 tescilli kültür varlığın enkazında çalışma gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarda, 200 süslemeli mimari parça, 187 dini kitap, 44 litürjik malzeme (ayinlerde sembolik anlamı olan eşya), 30 seramik, 28 kitabe, 19 ikona (dini içerikli resim), 12 mezar taşı, 7 el yazması mukaddes kitap, 8 ahşap kapı kanadı, 2'şer kandil ile kapı tokmağı, birer Osmanlı arması, haç ve sikke olmak üzere 542 tarihi eser kurtarıldı.

Kurtarılan eserler belgeleme, tasnif ve envanterleme işlemlerinin ardından geçici olarak oluşturulan kazı evi deposunda koruma altına alındı.

"Çok sayıda kitabeyi enkazdan çıkardık"

Afet Bölgesi Kazı Başkanı Arslan, 6 Şubat depremlerinden insanların yanı sıra çok sayıda kültür varlığının da etkilendiğini söyledi.

Şubat ayı sonu itibarıyla sanat tarihçileri başta olmak üzere arkeologlar, mimarlar, inşaat mühendislerinin de dahil olduğu kalabalık bir ekiple Hatay'da çalışmalara başladıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızın amacı tescilli kültür varlıklarındaki nitelikli malzemeyi enkazdan kurtarmak. Anadolu'da bu depremler sonucu yaptığımız enkaz arkeolojisi aslında dünyada bir ilk, o yüzden çalışmalarımız doğal olarak farklı bir metodolojiyi de mecbur kılıyor. Böylece derhal kendi özel metotlarımızla enkazdaki çalışmalarımıza başladık ve bugüne kadar toplamda 293 eserdeki çalışmalarımız bitti. Bu çalışmalar neticesinde de 542 nitelikli eseri çıkardık ki bunların başında yazıtlar gelmekte. Özellikle yazıtlar o yapının nüfus cüzdanı gibi aynı zamanda o kentle, tarihiyle ilgili kıymetli bilgiler sunan en önemli tarihi vesikalardan birisi, bu manada çok sayıda kitabeyi enkazdan çıkardık."

Kurtardıkları nitelikli eserleri Hatay Arkeoloji Müzesine teslim ettiklerini aktaran Arslan, burada gerekli işlemlerin ardından kent yeniden ihya edildiğinde eserlerin özgün yerlerine konulacağını kaydetti.