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Türkiye
TRT Haber 30.06.2023 14:35

Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla hissedildiği illerden Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı. Depremlerin öncesi ve sonrası çekilen uydu görüntülerinde yapılan yıkıntıları karelere çarpıcı şekilde yansıdı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Yaklaşık 50 bini aşkın kişinin vefat ettiği ve binlerce kişinin yaralandığı depremler 11 ili etkiledi. Binlerce yapı hafif, orta ve ağır hasar aldı.

Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı

Depremin etkilediği illerde enkaz kaldırma çalışmalarının ardından çadır ve konteyner kentler kuruldu. Binaların yapımına hızlı bir şekilde başlandı. Tamamlanan yapılar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı

Çok sayıda iş yeri de esnafın yeniden kepenk açması için son hızla hazırlanıyor.

Uydu görüntüleri yıkımın etkisini gözler önüne serdi

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin en fazla yıkıma yol açtığı kentlerden biri de Hatay oldu.

Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı

Depremin öncesi ve sonrasında uygu görüntülerine bakıldığında enkazın büyüklüğü görülebiliyor. Geçen yıl aralık ayında, bu yıl da şubat ve nisan aylarına bakıldığında Hatay'da depremden etkilenen çok sayıda binanın yıkıldığı uydu görüntülerine yansıdı.

Hatay'da depremlerde yıkılan Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ın da uydu görüntülerine bakıldığında depremin yıkıcı etkisi görülmekte.

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Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı
Hatay'da depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı
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