Hatay'ın Antakya ilçesinde, kurbanlık koyun ticareti yapan ve hayvan almak için geçen hafta Şanlıurfa'ya giden Oğuzhan Kurt, 4 boynuzu bulunun koçu fark etti.

Diğer kurbanlıklarla birlikte 4 boynuzlu koçu da alarak memleketi Hatay'a dönen Kurt, sürünün maskotu olan 65 kilogramlık koçuna 1600 lira fiyat koydu.

"Özellikle, kurban olur mu diye soruyorlar"

Kurt, Viranşehir'den 41 küçük baş hayvan aldığını ve içlerinde en özelinin 4 boynuzlu koçu olduğunu söyledi.

Son anda bu özel kurbanı fark ettiğini belirten Kurt, "40 koyun alacaktım ama tam çıkarken bu 4 boynuzlu dikkatimi çekti ve onu da aldım. Memlekete getirdim, ağıla koyduk. Gelenlerin ilk dikkatini çeken bu koç oluyor. Gelenler fotoğraf çekiliyor, baya ünlü oldu. Özellikle, kurban olur mu diye soruyorlar. Biz de hocalara sorup danıştık, eksiği olmadığı için kurban olabileceğini öğrendik" dedi.

Kurt, her bayram mal alıp sattığını ancak ilk kez 4 boynuzlu bir koça denk geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA