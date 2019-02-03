Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, önceki gün Yüksekova ilçesinden Van istikametine giden yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada, 56 kilogram 340 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi. İran uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA