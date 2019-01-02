Türkiye
Hakkari'de birçok bölgeye düşen çığ temizlendi
02 Ocak 2019 Çarşamba 13:57 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:57
Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle birçok bölgeye düşen çığ, karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu temizlendi.
Etkili kar ve tipi nedeniyle Durankaya beldesi ve Geçitli köyü yollarındaki 20 bölgeye çığ düştü.
Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yollardaki kar birikintileri temizlendi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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