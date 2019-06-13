Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Kentte bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Akbıyık, son olarak Beşiktaş'ta 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden terörist Mesut Bakar'ın 11 Haziran'da Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan operasyonda yakalandığını anımsattı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık açıklama yapıyor. https://t.co/TEtgU41RMJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Haziran 2019

"46 şehidimizin kanı yerde kalmamıştır" diyen Vali Akbıyık, "Yakalanan şahsın, 2016'da Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu yakınında 39'u polis, 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşımızın şehit edilmesine sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında bulunduğu ve aynı saldırının ardından kaybolan 150 kilogram patlayıcı maddenin şüphelisi olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"45'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere 84 terörist etkisiz hale getirildi"

Akbıyık, son 1 ay içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince il sınırı içerisinde düzenlenen operasyonlarda 8'i sağ, 9'u ölü olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Operasyonlarda ele geçirilen mühimmat ve malzemelere de değinen Akbıyık, şu bilgileri paylaştı:

"Operasyonlarda roketatar, 2 biksi makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, 18 kalaşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 284 kalaşnikof şarjörü, 17 el bombası, 9 el yapımı patlayıcı, 57 bin 474 çeşitli çaplarda uzun namlulu silah mühimmatı, 85 doçka mühimmatı, 44 roketatar mühimmatı, bin 80 metre kablo, 18 mutfak piknik tüpü, 10 kilogram patlayıcı madde ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

Operasyonlar aralıksız sürüyor

"Sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda 3. Piyade Tümen Komutanlığınca 45'i Pençe Harekatı kapsamında olmak üzere 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2019 yılı içerisinde sınır içi ve dışında toplam 183 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diyen Akbıyık, şöyle devam etti:

"Son bir ay içerisinde sınır ötesinde 78 el yapımı patlayıcı ve mayın ile 109 mağara ve sığınak imha edildi. Ayrıca 2 RPG-7, doçka, biksi makineli tüfek, 12 kalaşnikof piyade tüfeği, 42 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 av tüfeği, dragunov keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 3 kilo 200 gram amonyum nitrat, 6 ÇNRA katyuşa mühimmatı, 17 bin 93 çeşitli çaplarda uzun namlulu silah mühimmatı, 25 havan mühimmatı, 56 roketatar mühimmatı, 2 anti tank mayını, 13 el bombası, 10 telsiz, 13 jeneratör, 54 tüp, 2 bin 180 metre kablo, 213 kimlik, 20 termal şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi."

Akbıyık, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kentin huzuru için sınır içinde ve dışında operasyonların aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA