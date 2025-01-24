Çok Bulutlu 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 24.01.2025 07:17

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Soğuk hava yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Bu akşamdan itibaren Marmara'da İstanbul başta olmak üzere kuvvetli yağışın olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise kar yağışlarına karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Marmara'da sağanak bekleniyor

Gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine olması tahmin ediliyor.

Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de sağanak geçişlerinin şiddetli olması beklenirken, Doğu Anadolu bölgesinde kar geçişlerinin ve buzlanmanın görülebileceği tahmin ediliyor.

İstanbul, Kocaeli ve Yalova başta olmak üzere sağanağın şiddetinin yer yer artabileceği tehdidine karşı cumartesi günü vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Pazar günü ise, yağışların yurdu terk etmesi beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Doğu Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Hava Durumu Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Meteoroloji Sağanak Yağış Buzlanma
Sıradaki Haber
Deprem bölgesinde 201 bin konutun yapımı tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:45
Trudeau: Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin bedelini Amerikalılar ödeyecek
06:42
Gözler yılın ilk not değerlendirmesinde
06:29
Deprem bölgesinde 201 bin konutun yapımı tamamlandı
06:08
Trump: Zelenskiy savaşı durduracak anlaşmayı müzakere etmeye hazır
06:25
ABD Başkanı Trump, kripto para piyasasına yönelik kararnameyi imzaladı
03:24
Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
FOTO FOKUS
THY uçağıyla yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler büyük mutluluk yaşadı
THY uçağıyla yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler büyük mutluluk yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ