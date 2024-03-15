Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca, yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Yarın, Marmara, Ege'nin iç ve batısı ile Batı Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu ve batısı ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur, kalan kesimlerde yağmur geçişleri şeklinde olacak.

Pazar günü, yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun iç ve doğusunda yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 13, Antalya'da 20, İstanbul'da 15, İzmir'de 19, Diyarbakır'da 14, Samsun'da 11 derece civarında seyredecek.