Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber