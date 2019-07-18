Üsküdar Tunusbağı Caddesi üzerinde, kasasında taş yüklü olan hafriyat kamyonu bir anda yola devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasadaki taşlar yola saçıldı. O esnada çevrede bulunan vatandaşlar taşların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen kamyonun sürücüsü İbrahim Uzun kaza sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, trafiğe kapanan yolda şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı.

Kamyonun yola devrilme anı ile o anda yoldan geçen otomobil sürücüsünün saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA