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Türkiye
TRT Haber 11.03.2025 14:43

Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası

Arkadaşıyla birlikte çekildikleri fotoğrafı habersiz paylaşan kişiye, 'kişisel verileri hukuka aykırı yayma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Karar, Yargıtay tarafından onandı.

Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası

Bir kişi, arkadaşı ile birlikte çekildikleri fotoğrafı habersiz bir şekilde sosyal medya üzerinden paylaşarak, fotoğrafın üzerine arkadaşını hedef alan küfürlü ifadeler yazdı. Olay, mahkemeye taşındı.

İlk derece mahkemesi sanığın beraatına karar verirken, Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı bozarak, sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılmasını ve ele geçirilmesini gerekçe olarak gösterdi.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından sanık, fotoğrafın arkadaşının rızasıyla çekildiğini belirterek temyize başvurdu. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek, verilen cezanın onanmasına karar verdi.

Karar, sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir emsal teşkil etti.

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Kişisel Veri Yargıtay
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