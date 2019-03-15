Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü ardışık aramalar soruşturması kapsamında, Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gümüşhane, Kocaeli, Ankara, Tokat, Manisa, Kırşehir, Muğla, Mardin ve Adana'da düzenlenen baskınlarda bir yüzbaşı, 2 teğmen, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve 2 emekli uzman çavuş olmak üzere toplam 9 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına getirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA