Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ailesiyle yapılan ikna çalışmalarıyla teslim olması sağlanan PKK/KCK terör örgütü mensubunun, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde Gri Kategoride yer aldığı tespit edildiği belirtildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, başta terörle mücadele olmak üzere, emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevlerine devam ettiği vurgulandı.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA